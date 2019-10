Nerazzurri impegnati in una gara da dentro o fuori contro i tedeschi.

di Redazione Fox Sports - 23/10/2019 10:20 | aggiornato 23/10/2019 10:25

Inter-Borussia Dortmund è una gara fondamentale per il prosieguo dei nerazzurri in Champions League. Ultimi con 1 punto in classifica, i ragazzi di Conte sono ancora a secco di vittorie nel girone, dopo il pareggio con lo Slavia Praga e la sconfitta del Camp Nou contro il Barcellona. Il Borussia Dortmund, invece, è primo a pari punti proprio con i blaugrana: per la formazione di Favre un pareggio contro Messi e compagni, e una vittoria contro lo Slavia.

Inter-Borussia Dortmund: le probabili formazioni

Nessuna sorpresa tra le fila di Conte, che propone la formazione titolare per la gara contro il Dortmund. Rispetto alla gara contro il Sassuolo ci saranno due cambi, con Godin e Asamoah che rileveranno Bastoni e Biraghi. Per il resto coppia d'attacco formata da Lukaku e Lautaro, mentre Candreva agirà sulla corsia di destra.

Favre, invece, deve rinunciare a Reus, non convocato per un attacco influenzale, e a Paco Alcacer, vittima di un problema al polpaccio. Dortmund che si schiererà col solito 4-2-3-1 dove l'unico dubbio è la punta: tra Goetze e Guerreiro, favorito il primo.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Conte.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Waigl, Hummels, Hakimi; Delaney, Witsel; Sancho, Brandt, Hazard; Goetze. Allenatore: Favre.

Dove vedere Inter-Borussia Dortmund in TV e streaming

Inter-Borussia Dortmund si gioca mercoledì 23 ottobre alle 21 a San Siro. La gara viene trasmessa in diretta TV da Sky su Sky Calcio Uno (canale 251) e Sky Calcio 252. Per vedere Inter-Borussia Dortmund in streaming basta collegarsi a Sky Go, il servizio di streaming di Sky, oppure a NOW TV, la web TV accessibile attraverso i ticket.