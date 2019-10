Inter, Icardi sfrutta momento al Psg: futuro incerto

Non poteva mancare poi una domanda sul suo futuro, visto che Icardi è pur sempre in prestito dall'Inter:

Conosciamo tutti le qualità di Mbappé, sono molto felice di poter giocare con un giocatore di questo livello, è un vero piacere. Rende le cose facili in campo. Andiamo molto d'accordo. Io nuovo Matador? Ce l'abbiamo già, è Cavani. Io devo segnare e cercare di dare il massimo per aiutare la squadra a vincere. Ad ogni modo, vado d'accordo con Edi, beviamo il Mate insieme, la cosa importante è il bene della squadra.

Icardi ha ritrovato il sorriso, ma soprattutto i gol. Dopo aver lasciato l'Inter per andare in prestito al Psg, l'attaccante argentino ha ripreso a segnare con la solita regolarità, realizzando una doppietta anche nell'ultimo turno di Champions League contro il Bruges (e sono 5 su 6 presenze).

