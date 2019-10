L’Assemblea Generale della Diamond League ha approvato la nuova partnership con lo sponsor cinese Wanda Group, che ha firmato un accordo di cinque anni e gestirà i diritti televisivi del circuito in tutto il mondo. I diritti televisivi comprendono anche l’accordo per un secondo circuito di meeting denominato IAAF Continental Tour , che verrà lanciato a partire dal 2020 prendendo il posto del World Challenge. Il Continental Tour fornirà gare di livello mondiale e permetterà agli atleti di avere maggiori opportunità di competere in quelle discipline che non compaiono regolarmente nella Diamond League. Il calendario del Continental Tour verrà annunciato a fine novembre.

L’Assemblea Generale ha deciso il calendario della IAAF Diamond League 2020 che comprenderà 14 meeting e 1 sola finale a Zurigo in programma il prossimo 11 settembre.Nel calendario della prossima stagione spicca la novità di un secondo meeting cinese in una sede ancora da decidere.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK