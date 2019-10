Juventus, de Ligt risponde stizzito alle critiche

Dopo le critiche ricevute per la partita contro la Lokomotiv Mosca, il difensore olandese risponde così: "Non le capisco".

di Redazione Fox Sports - 23/10/2019 15:27 | aggiornato 23/10/2019 15:31

Sul gol del momentaneo vantaggio della Lokomotiv Mosca nella partita di Champions League di ieri, il difensore della Juventus Matthijs de Ligt avrebbe probabilmente potuto fare meglio.

Di sicuro ha qualche responsabilità, questo ha fatto sì che ci siano state altre critiche nei suoi confronti, dopo le tante ricevute in questo avvio di stagione in bianconero, dove ancora non è riuscito a mostrare al massimo le sue qualità ammirate nell'Ajax.

Al termine della partita, lo stesso de Ligt ha parlato ai media olandesi e ha spiegato quale sia il suo punto di vista, replicando alle critiche ricevute:

Non capisco le critiche. Penso di aver giocato bene, con solidità e senza commettere molti errori. Dovevo solo fare il mio lavoro, cioè difendere. La Lokomotiv non ha quasi tirato in porta. Ma non mi interesso delle critiche, anche perché non leggo molto.

Questa la risposta del difensore della Juventus, che ancora una volta conferma la sua grande personalità, mettendo subito da parte i pareri sul suo conto e concentrandosi esclusivamente sulle prestazioni.

Proprio quello che gli chiede Sarri, che adesso però vorrebbe rivedere quel difensore fenomenale che, tra le altre cose, ha anche contribuito all'eliminazione dei bianconeri dalla scorsa edizione della Champions League.