Il patron del Napoli parla prima della sfida col Salisburgo: "Mi piacerebbe avere lo svedese ma dipende da lui. Il Milan è stato esaltato col Lecce, noi veniamo trattati da provinciale"-

di Redazione Fox Sports - 23/10/2019 12:58 | aggiornato 23/10/2019 13:02

Ibrahimovic al Napoli è più che un sogno, è un desiderio. Lo spiega bene il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, che a poche ore dal calcio d'inizio dell'importante partita di Champions League fra i partenopei e il Salisburgo ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni.

Prima del pranzo con i dirigenti del club austriaco, il massimo dirigente campano ha parlato di fronte ai tanti giornalisti presenti ad aspettarlo commentando anche le voci su un possibile arrivo a Castel Volturno del centravanti svedese.

Ibrahimovic è un amico, l'ho conosciuto a Los Angeles e vederlo al Napoli è un desiderio più che una suggestione. Dipende tutto da lui.

Parole molto chiare quelle di De Laurentiis che per l'occasione ha anche detto la sua sulla questione dei rinnovi contrattuali di due giocatori importanti come Mertens e Callejon, non risparmiando anche qualche frecciata al Milan.

Parlando del caso legato ai suoi due attaccanti, De Laurentiis è stato molto chiaro: la sua offerta per il prolungamento è più che adeguata e non ci saranno rilanci anche se sia Mertens che Callejon sono giocatori importanti per il Napoli.