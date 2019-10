L'esterno rinato dalla cura Conte sigla il gol che vale la tranquillità dopo una gara eccellente. Lautaro croce e delizia: segna ma fallisce un rigore. Bene Handanovic, de Vrij e Brozovic.

di Paolo Gaetano Franzino - 23/10/2019 23:13 | aggiornato 23/10/2019 23:18

Con i gol di Lautaro Martinez e Candreva, l'Inter trova la prima vittoria stagionale in Champions League ai danni del Borussia Dortmund. Buona prestazione per gli uomini di Conte, che nonostante soffrano un po' contro i giovani terribili del club tedesco riescono a portare a casa i tre punti.

L'Inter inizia bene, al 23' passa in vantaggio con Lautaro Martinez, che approfitta di un lancio morbido di de Vrij per passare alle spalle della difesa giallonera e battere Burki in uscita. I nerazzurri bissano l'ottimo primo tempo del Camp Nou ma calano nel finale, con Handanovic che è costretto a rispondere da grande sull'unico tiro in porta dei gialloneri, firmato da Sancho.

Nella ripresa i padroni di casa si difendono ottimamente, l'attacco fatica ma la retroguardia regge bene all'offensiva del Dortmund. Subentrato allo spento Lukaku, Esposito si guadagna un rigore a dieci minuti dal termine: Lautaro però si fa ipnotizzare da Burki. Per fortuna il contropiede finalizzato da Candreva fa vivere con molta meno ansia il finale di partita. Il triplice fischio permette agli uomini di Conte di raggiungere proprio i tedeschi nel girone di Champions League: al giro di boa, il Barcellona comanda ancora a quota 7 punti, dietro ai blaugrana Inter e Borussia a 4 e lo Slavia Praga a 1.

L'esultanza di Lautaro Martinez

Champions League, Inter-Borussia Dortmund 2-0: tabellino e pagelle

Inter (3-5-2): Handanovic 7; Godin 5.5, de Vrij 6.5, Skriniar 6.5; Candreva 7, Gagliardini 6.5, Brozovic 6.5, Barella 6.5, Asamoah 6 (80' Biraghi sv); Lukaku 4.5 (61' Esposito 6,5), Martinez 6.5 (91' B. Valero sv). A disposizione: Padelli, Politano, Lazaro, Bastoni. Allenatore: Conte 7.

Borussia Dortmund (3-4-3): Burki 6,5; Akanji 6 (73' Bruun Larsen sv), Weigl 5, Hummels 5.5; Hakimi 6, Witsel 6, Delaney 6 (65' Dahoud 6), Schulz 5.5; Sancho 6.5, Brandt 5, Hazard 5 (84' Guerriero sv). A disposizione: Hitz, Zagadou, Gotze, Piszczek. Allenatore: Favre 6.

Arbitro: Taylor (ING) 6. Guardalinee: Beswick e Nunn. Quarto uomo: Coote. VAR: Attwell e Tierney.

Marcatori: 23' Martinez, 89' Candreva.

Note: ammoniti Brozovic, Barella, Godin, Weigl, Hummels e Candreva. All'82' Burki ha parato un calcio di rigore a Martinez. Recupero: 1' pt, 3' st.

I migliori

Antonio Candreva 7

Chiude la partita con un'accelerazione vecchia maniera, sfruttando il bel filtrante di Brozovic. Una grande prestazione che celebra il suo grande avvio di stagione: letteralmente rinato dalla cura Conte.

Lautaro Martinez 6.5

L'attimo successivo al gol di Lautaro Martinez

Croce e delizia. Sigla in quinto gol nelle ultime quattro partite, il secondo in questa Champions League. È bravissimo a raccogliere il lancio di de Vrij sfuggendo alla difesa avversaria, ma nella ripresa sbaglia il calcio di rigore del possibile 2-0 non riuscendo ad angolare bene la traiettoria. Esce comunque tra gli applausi.

Stefan de Vrij 6.5

Con gli assist ci sta prendendo gusto, dopo quello per Lukaku contro il Sassuolo firma anche il passaggio per il gol di Martinez. L'olandese in versione Bonucci di Euro 2016 comanda la difesa e il primo giro palla, resistendo anche all'infortunio muscolare rimediato nella prima frazione.

Jadon Sancho 6.5

Il più attivo nella squadra giallonera, non soffre l'esordio a San Siro svariando su tutta la trequarti e mettendosi in mostra con la sua agilità. Sua l'unica conclusione verso la porta interista nel primo tempo, sulla quale Handanovic si supera. Nella ripresa gli viene negato il gol da un intervento di Brozovic sulla linea.

Samir Handanovic 7

Compie due interventi da campione: il primo su Sancho al termine del primo tempo, l'altro sulla con conclusione di Brandt deviata da de Vrij.

Samir Handanovic protagonista contro il Borussia Dortmund

I peggiori

Romelu Lukaku 4.5

Martinez gli ruba la scena con il gol, ma il belga non fa molto per riprendersela. Mai presente nel vivo nel gioco (tocca solo 8 palloni), nell'unica accelerazione provata Hummels gli toglie la sfera con troppa facilità. Viene sostituito da Esposito all'ora di gioco.

Julian Weigl 5

Bene in fase di impostazione ma si perde Lautaro Martinez in occasione della rete dell'1-0. Male anche al 78', quando viene costretto dallo stesso Lautaro a un intervento da giallo, e due minuti più tardi quando soffre assieme a Hummels l'accelerazione di Esposito nell'azione che porta al calcio di rigore.

Julian Brandt 5

Abulico, si fa vedere più in marcatura che in fase offensiva. Scambia spesso la sua posizione con Hazard senza successo.