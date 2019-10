Gasperini: "Guardiola un grande, vi racconto cosa fece per me"

Il numero 10 argentino, prontamente festeggiato dal Barça su tutti gli account social, ha così raggiunto in questa speciale classifica Raul Gonzalez Blanco e Cristiano Ronaldo, che ieri sera in Juventus-Lokomotiv Mosca ha perso l'occasione di prendersi la vetta in solitaria. Dietro al trio di testa troviamo Zlatan Ibrahimovic (29), Karim Benzema (28), Thomas Muller e Ruud van Nistelrooy (entrambi a 25).

Un altro record, l'ennesimo nella carriera di Lionel Messi. Grazie alla rete dell'1-0 segnata dopo appena 3' contro lo Slavia Praga su assist di Arthur, nel match valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, il fuoriclasse del Barcellona ha esultato contro la 33esima squadra diversa nella più importante competizione europea per club.

