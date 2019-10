Guardiola si avvicina a Stones chiedendogli come mai ci stesse mettendo tanto a prepararsi e si dispera dando anche un colpo alla panchina, calmandosi solo dopo aver catechizzato il suo giocatore al momento dell'ingresso in campo. Lo stesso centrale inglese dopo la partita ha spiegato l'accaduto.

Ma durante la partita l'allenatore dei campioni d'Inghilterra ha avuto un momento di grande nervosismo (nonostante la sua squadra avesse già ribaltato il punteggio e fosse in vantaggio) per colpa dell'infortunio di Rodri.

Pep Guardiola può uscire soddisfatto dall'Etihad Stadium dopo la vittoria a valanga del suo Manchester City contro l'Atalanta, battuta per 5-1 dopo essere andata in vantaggio nel primo tempo grazie al calcio di rigore di Malinowskyi.

