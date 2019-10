L'ex allenatore parla dopo la vittoria contro la Lokomotiv Mosca: "Delle statistiche non mi fido, il portiere avversario non è stato impegnato".

di Redazione Fox Sports - 23/10/2019 09:04 | aggiornato 23/10/2019 09:09

La Juventus che ha battuto la Lokomotiv Mosca nella terza partita del girone di Champions League non è di certo stata la migliore vista in stagione, con i bianconeri che hanno dato il via alla rimonta solo nell'ultimo quarto d'ora dopo essere stati a lungo in svantaggio.

I numeri però rassicurano Maurizio Sarri visto che nonostante sia stata una serata poco brillante, la sua squadra ha creato comunque diverse occasioni da gol e ha battuto il suo record storico nella competizione per percentuale di possesso palla (77%).

Parlando nel post partita ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore della Juventus ha spiegato cosa gli è piaciuto dei bianconeri nella serata dell'Allianz Stadium ma c'è stato un breve botta e risposta con Fabio Capello che dei numeri preferiva non fidarsi.

Juventus-Lokomotiv Mosca, Capello: "I bianconeri hanno fatto 28 tiri? Avrò visto un'altra partita..."

Durante Champions League Show, Sarri ha dichiarato di essere comunque soddisfatto della prestazione della Juventus che è stata capace di tirare 28 volte creando 8 palle gol nitide contro l'unica creata dagli avversari. A quel punto però Capello ha preso la parola.