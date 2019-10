Ancelotti "asseconda" De Laurentiis e si affida ad Arkadiusz Milik per guidare l'attacco.

di Redazione Fox Sports - 23/10/2019 19:45 | aggiornato 23/10/2019 19:50

Alla fine non ha avuto ragione il presidente De Laurentiis, che aveva "anticipato" la titolarità di Arkadiusz Milik per questa partita di Champions League del suo Napoli a Salisburgo. I dubbi di Carlo Ancelotti per l'attacco non sono stati dissipati dalle certezze del patron e il centravanti polacco non guiderà il reparto offensivo, affiancando Dries Mertens. In quella posizione ci sarà infatti il messicano Lozano, preferito per la sua velocità.

A sorpresa finisce addirittura in tribuna Manolas (che non ha recuperato dal colpo al costato rimediato sabato con il Verona), titolare al suo posto ci sarà Luperto

Nello speculare 4-4-2 di Marsch, invece, a comporre la coppia di centravanti per questa partita - valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League - ci saranno Hwang e il giovane Haaland, desiderio di calciomercato di mezza Europa.

Champions League, Salisburgo-Napoli: le formazioni ufficiali

Salisburgo (4-4-2) Stankovic; Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Daka, Mwepu, Junuzovic, Minamino; Hwang, Haaland. All. Marsch.

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Luperto, Koulbaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Lozano. All. Ancelotti.