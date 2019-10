Confermato nell'attacco dell'Inter il tandem composto da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

di Redazione Fox Sports - 23/10/2019 19:39 | aggiornato 23/10/2019 19:53

Sono state comunicate le formazioni ufficiali per la partita di Champions League tra Inter e Borussia Dortmund, valida per la terza giornata del girone. Antonio Conte ha confermato ovviamente il tandem d'attacco composto da Lukaku e Lautaro Martinez, dopo la doppietta a testa messa a segno nell'ultimo match contro il Sassuolo.

Per quanto riguarda i tedeschi pesano le assenze di Paco Alcacer, Schmelzer e Marco Reus (rimasto in Germania per via di un attacco influenzale). Per provare a segnare in questa partita di Champions League, Favre si affiderà così a Sancho, Brandt e Hazard.

Champions League: Inter-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; L.Martinez, Lukaku. A disp. Padelli, Bastoni, Biraghi, Vecino, Borja Valero, Politano, Esposito. All. Conte.

Borussia Dortmund (4-3-3): Burki; Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Delaney, Weigl, Witsel; Sancho, Brandt, Hazard. All. Favre.

Arbitro: Taylor (Inghilterra).