Calciomercato Napoli, il Manchester City su Fabian Ruiz

Secondo il tabloid britannico, Fabian Ruiz potrebbe essere l'erede perfetto di David Silva, che a fine stagione lascerà il Manchester City. Va detto, però, che solo la settimana scorsa Pep Guardiola aveva assicurato che non sarebbe stato acquistato nessuno in quel ruolo, perché la sua idea (e di conseguenza quella del club) è di puntare forte sull'esplosione del baby Foden.

Il City di Guardiola, infatti, sarebbe pronto a fare un'offerta per il centrocampista 23enne del Napoli. A rivelarlo è stato The Guardian, che sottolinea come ci sia un osservatore del club presente stasera per assistere alla partita di Champions League a Salisburgo della squadra guidata da Carlo Ancelotti.

Che il Barcellona e il Real Madrid abbiano pensato a Fabian Ruiz (almeno secondo le indiscrezioni di calciomercato che si sono susseguite nel corso degli ultimi mesi) non è certo un mistero. Anche lo stesso De Laurentiis, commentando le voci, si era lasciato andare a una frase che non le smentiva affatto: "Di giocatori ce ne sono tanti, eventualmente ne troveremo degli altri".

