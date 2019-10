Paratici conferma lo status del croato: "Lavoriamo per trovare una soluzione che vada bene a entrambi". E The Sun conferma: "Stipendio dimezzato per lasciare Torino".

di Andrea Bracco - 23/10/2019 09:55 | aggiornato 23/10/2019 10:00

Mario Mandzukic e la Juventus sono sempre più lontani. Ormai le tribune del centravanti croato non fanno nemmeno più notizia: inserito nella lista degli esuberi già durante l'estate scorsa, il numero 17 bianconero di recente ha rifiutato diverse offerte interessanti pur di non lasciare Torino. Durante la scorsa sessione di mercato, per esempio, pare che addirittura Bayern Monaco e Borussia Dortmund si fossero approcciate alla dirigenza juventina per chiederne notizie, ma la posizione netta e irrevocabile del giocatore ha sempre fatto saltare sul nascere ogni tipo di discorso.

Le cose però starebbero gradualmente cambiando. Prima della partita di Champions League contro la Lokomotiv Mosca, match vinto 2-1 in rimonta dai bianconeri grazie a uno straordinario Paulo Dybala, Fabio Paratici è tornato a parlare della situazione legata a Mandzukic, il quale non solo è consapevole di essere totalmente fuori da ogni progetto tecnico del club, ma anche che da tempo la società sta cercando di togliersi dal bilancio il suo pesantissimo ingaggio:

Valutiamo la possibilità che Mandzukic rimanga con noi, così come quella che vada via. Stiamo parlando con lui per cercare la miglior soluzione possibile per entrambi. Possibilità che Mario vada ad allenarsi con un altro club già prima dell’eventuale cessione a gennaio? Siamo pronti a ogni scenario.

Paratici, ormai forte della posizione assunta anche da Maurizio Sarri, dovrà risolvere la grana il prima possibile. Per questo, da qualche tempo, la Juventus sta intrattenendo dei fitti discorsi con il Manchester United, la società che più di tutte si è interessata ad acquistare il croato. La Premier League rappresenterebbe per Mandzukic una nuova sfida, alla quale potrebbe avvicinarsi spuntando l'ultimo contratto importante della propria carriera. Le basi perché la cosa vada in porto ci sono tutte e, proprio per questo, la trattativa è già stata imbastita da tempo. A gennaio, a meno di cataclismi, Marione dirà addio a Torino e giocherà da protagonista nell'ultimo dei quattro top campionati europei che ancora gli mancava all'appello.

A proposito dell'accordo, poco tempo fa si era paventata anche l'ipotesi che Mandzukic potesse raggiungere Manchester già nel mese di dicembre, approfittando del suo status di fuori rosa, per cominciare ad allenarsi con la futura squadra e accellerare così il proprio percorso di inserimento. Secondo quanto riportato da The Sun, tra i bianconeri e i Red Devils ci sarebbe già un accordo di massima sulla base di 10 milioni di euro solo per il cartellino. Una cifra relativamente bassa se si considera che il contratto del giocatore scade nel 2021, meno però se la si guarda dal punto di vista anagrafico: il croato va per i 34 anni e difficilmente potrà mantenere a lungo certi livelli di prestazione.

Il quotidiano inglese sostiene anche che l'attaccante originario di Slavonski Brod si sarebbe detto disponibile a tagliarsi sensibilmente l'ingaggio, addirittura della metà: l'accordo originale prevedeva un pagamento di circa 300mila sterline a settimana (in Inghilterra i salari vengono calcolati così), mentre le ultime rivelazioni parlano di un accordo a circa 150mila con l'inserimento ulteriore di qualche bonus facilmente raggiungibile.

Mandzukic andrebbe ad occupare la casella lasciata vuota dalla partenza di Romelu Lukaku, partito in estate con destinazione Inter e mai veramente rimpiazzato. Il Manchester United ha pensato che Rashford e Martial bastassero per garantire una fase realizzativa efficace ma i numeri, a oggi, danno torto a Ole Gunnar Solskjaer, chiamato a rivoluzionare la rosa in vista del calciomercato di gennaio. Il croato porterà in dote quasi 300 presenze tra Juventus, Bayern Monaco e Atletico Madrid condite dalla bellezza di 112 gol complessivi, oltre a una dose di esperienza che, attualmente, dalle parti Old Trafford scarseggia. Addio vicino, quindi, e fine di una storia d'amore fatta di passione e tanti successi.