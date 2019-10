Il francese ha riportato una parziale rottura del legamento interno della caviglia destra.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 23/10/2019 15:10 | aggiornato 23/10/2019 15:14

La diagnosi non lascia spazio a dubbi, purtroppo per lui (e per il Bayern Monaco) l'infortunio rimediato da Lucas Hernandez in Champions League contro l'Olympiakos è grave e lo terrà fuori dal campo per un lungo periodo: "Il giocatore soffre di una parziale rottura del legamento interno della caviglia destra e non sarà disponibile per un periodo indefinito".

Altra pesante tegola per il club bavarese, dopo quella di Niklas Sule, che ha riportato la rottura dei legamenti crociati del ginocchio e probabilmente non sarà disponibile fino alla fine della stagione.

Bayern Monaco, infortunio Lucas Hernandez

In questo caso però lo stop poteva forse essere evitato, come spiegato dal ds del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic, che se l'è presa con la Francia per aver convocato il giocatore nell'ultima sosta per le nazionali, appesantendo ancora di più una situazione già di per sé al limite: