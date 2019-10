Marieke Vervoort sceglie l'eutanasia a 40 anni

La campionessa paralimpica lo aveva già annunciato dopo i Giochi di Rio de Janeiro 2016.

di Redazione Fox Sports - 23/10/2019 16:35 | aggiornato 23/10/2019 16:41

Lo ha fatto davvero, come del resto aveva annunciato dopo i Giochi Paralimpici di Rio de Janeiro nel 2016, quando aveva conquistato la quarta medaglia olimpica della sua carriera. La belga Marieke Vervoort si è lasciata andare, ricorrendo all'eutanasia a soli 40 anni. Nel suo paese è legale, un fattore che - come ha sempre dichiarato lei - è stato decisivo nella sua volontà di andare avanti, di provarci fino a che fosse stato possibile:

Mi sto ancora godendo ogni piccolo momento. Quando avrò più giorni brutti che buoni, allora ho già i miei documenti di eutanasia, ma il tempo non è ancora arrivato.

Quel tempo è arrivato. Ieri la Vervoort è morta, ponendo fine alle sue sofferenze e alimentando un dibattito quanto mai d'attualità riguardo l'opportunità o meno di rendere legale la morte assistita. Aveva 14 anni quando le venne diagonisticata una malattia muscolare degenerativa che le provocava un dolore costante, paralisi alle gambe e, negli ultimi tempi, anche attacchi epilettici.

Marieke Vervoort, eutanasia a 40 anni

Si era affidata allo sport per superare tutto questo, dedicandosi a basket in carrozzina, nuoto e triathlon, vincendo un oro nei 100 metri T52, un argento nei 200 metri T52 alle Paralimpiadi di Londra 2012, più un altro argento nei 400 metri (T51/52) e un bronzo nei 100 metri (T51/52) a Rio de Janeiro nel 2016.

Proprio a seguito dell'esperienza in Brasile la malattia era peggiorata, per questo aveva deciso di fare quell'annuncio subito dopo i Giochi, rivelando a tutti l'esistenza di quei documenti per l'eutanasia già firmati nel 2008:

Dà una sensazione di riposo alle persone. Se non avessi ottenuto quei documenti penso che mi sarei già suicidata, perché è molto difficile vivere con così tanto dolore e sofferenza e questa insicurezza. So che quando sarà abbastanza per me, ho quei documenti.

E ieri, la belga Marieke Vervoort ha deciso che per lei era abbastanza.