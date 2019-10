L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato così a Sky Sport dopo aver perso 5-1 in casa del Manchester City nel match della terza giornata della fase a gironi:

Gasperini ha proseguito:

Va bene che la squadra cresca e si misuri in questi palcoscenici, anche se prendiamo qualche gol di troppo. Sono cose che ci porteremo anche in campionato e in esperienze future. La speranza era solo quella di tenere il vantaggio più a lungo, invece ci siamo fatti rimontare tropo facilmente. Nel secondo tempo era più difficile rimediare, nel primo si poteva fare di più. Da questa competizione, società, pubblico e squadra usciranno migliorate

Queste invece le parole del manager dei Citizens Pep Guardiola:

L’Atalanta ti porta al limite, giocano bene e non è un caso che siano arrivati in Champions League un anno fa. Non è facile giocare con loro. Hanno avuto le loro opportunità e noi le nostre. Ora ci manca una partita per qualificarci. L'Atalanta è una squadra che ha battuto la Roma e ha fatto 3-3 con la Lazio, in tanti hanno sofferto contro di loro, per questo do tanto valore a questa vittoria