All'86' l'ex stella del Borussia Dortmund è arrivato sul fondo e ha messo in mezzo, dove puntuale è arrivato Batshuayi che col mancino ha messo il pallone sotto la traversa. Il belga è stato travolto dall'abbraccio dei compagni, tra cui anche Jorginho che si è lasciato andare a un'esultanza... hot. Vedere per credere.

A vestire i panni dell'assistman è stato un altro giocatore entrato a gara in corso, Christian Pulisic, che al 66' è stato mandato in campo da Frankie Lampard al posto di Willian. Le mosse del manager dei londinesi si sono quindi rivelate a dir poco azzeccate.

