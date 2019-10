Brescia-Fiorentina è stata la gara che ha chiuso l'ottava giornata di Serie A . Le rondinelle sono scese in campo dopo la sconfitta di Napoli di due settimane fa, visto che Sassuolo-Brescia è stata rinviata a causa della morte del patron Squinzi. Sosta più lunga, quindi, per la squadra di Corini, che si è trovata di fronte una Fiorentina reduce da tre vittorie consecutive e a caccia del quarto successo.

