Il terzino serbo si è arrabbiato con il compagno di squadra poco prima di rientrare in campo per la ripresa di Samp-Roma.

di Redazione Fox Sports - 22/10/2019 20:49 | aggiornato 22/10/2019 21:54

Momenti di nervosismo all'intervallo di Sampdoria-Roma. A distanza di qualche giorno dal match valido per l'ottava giornata di Serie A, sono iniziate a circolate alcune immagini che hanno come protagonisti i giallorossi Aleksandar Kolarov e Alessandro Florenzi.

I giocatori di Fonseca erano in fila nel tunnel che porta agli spogliatoi, pronti a scendere nuovamente in campo per il secondo tempo. Mancava solo il capitano Florenzi che si era fermato a parlare con qualcuno.

Una volta accortosi dell'assenza del suo compagno di squadra, il terzino serbo non l'ha presa bene e ha urlato: "Chiamate Florenzi, per favore. Ma con chi ca**o sta parlando?!?". A quel punto l'ex Crotone è arrivato di corsa, si è messo in testa al gruppo e ha guidato i suoi sul terreno verde.