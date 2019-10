Non c'è nessun vittimismo né teoria del complotto alla base del mio discorso. Io mi faccio scivolare addosso certe cose e so bene che fanno parte del calcio, purtroppo i giocatori moderni hanno una sensibilità diversa e possono risentirne psicologicamente

Avete visto a Venezia? Gol annullati, rigori non dati, due pali. Per arrivare primi servono divere situazioni. E ricordate l'anno scorso? Espulsioni esagerate, un solo rigore in tutto il campionato, rigori contro...

"Almeno quattro episodi complessivamente sono andati in modo chiaro contro la Salernitana. Ora saremmo stati primi in Serie B se solo avessimo avuto direzioni arbitrali diverse". Queste le parole pronunciate dal direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani, dopo la sconfitta contro il Venezia per 1-0 (rete di Bocalon al 43') nel match dell'ottava giornata di Serie B.

