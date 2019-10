Lo ha servito e Mauro ha girato col destro in rete alle spalle di un incolevole Mignolet. Per l'ex capitano dell'Inter si tratta del quarto gol di fila dopo quelli rifilati a Galatasaray, Angers e Nizza. Il bilancio generale recita 6 presenze, 4 gol e 1 assist.

Tutto è nato da un lancio meraviglioso di Thiago Silva per Angel Di Maria, dimenticato dalla difesa belga. L'ex Real Madrid ha controllato di testa, ha alzato lo sguardo e ha visto tutto solo Icardi in mezzo all'area.

Ancora Mauro Icardi, sempre Mauro Icardi. L'attaccante argentino ha iniziato a segnare col PSG e non la smette più. Allo Stadio Jan Breydel, casa del Brugge, ha segnato l'1-0 al 7' nel match valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK