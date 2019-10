All'uomo (36 anni e residente a Milano) è stata presentata anche una denuncia per aver messo a rischio l'incolumità del pubblico allo stadio direttamente dalla Polizia. Una storia incredibile, pensando al modo in cui l'esperto paracadutista si è giustificato dopo l'episodio.

Secondo quanto riportato da SportMediaset infatti, sarebbe stata già avviata la procedura che porterà al Daspo per l'uomo che è atterrato in campo durante la partita dopo essersi lanciato dall'aeroporto Campovolo situato a Reggio Emilia.

In quel momento, sul campo del Mapei Stadium è atterrato un uomo con l'ausilio di un paracadute fra lo stupore di giocatori e pubblico presente. Lo spericolato invasore di campo però sarà severamente punito per quanto successo direttamente dalla Questura di Reggio Emilia.

Quella fra Sassuolo e Inter è stata sicuramente la partita più pazza dell'ottava giornata di campionato, non soltanto per quanto successo fra le due squadre con il dominio nerazzurro e il tentativo di rimonta negli ultimi minuti della squadra di De Zerbi.

