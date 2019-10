Per chi non la ricordasse, quella divisa aveva una striscia arancione e una gialla vicine al colletto e altre più sottili alla fine delle maniche. Sarebbe quindi un ritorno al passato che con ogni probabilità troverebbe i favori dei tifosi, sempre ipercritici quando si tratta di "accogliere" i nuovi kit.

Come riportato dal portale specializzato Footy Headlines, la cassacca dovrebbe essere caratterizzata da un colore rosso scuro e dovrebbe ispirarsi alla maglia indossata dai lupi nell'annata 1979/80, quando in rosa c'erano leggende come Di Bartolomei, Conti e Pruzzo.

💥🇮🇹🔴 BREAKING: Nike AS Roma 20-21 Home Kit to Draw Inspiration From Iconic 79-80 Design: https://t.co/ev21vGNlPb

