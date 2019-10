Le parole del tecnico bianconero nel post-partita di Juve-Lokomotiv.

Al termine di Juventus-Lokomotiv Mosca, match valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League che ha visto i bianconeri imporsi 2-1 in rimonta grazie alla doppietta di Paulo Dybala, ha parlato Maurizio Sarri a Sky Sport:

Non abbiamo avuto tanti problemi, però siamo andati sotto e loro hanno fatto ancora più densità del solito in difesa. Siamo stati bravi perché non abbiamo perso la testa, abbiamo continuato a farli correre ma ci siamo dovuti prendere dei rischi. Era però palese che alla lunga la partita si sarebbe messa bene, c'era solo il rischio di avere ansia e fare le cose con agitazione. C'era il rischio di innervosirsi e sbattere la testa. Loro hanno alzato un muro

Poi svela un retroscena:

Nello spogliatoio ho detto ai ragazzi che abbiamo fatto il record di possesso palla e supremazia territoriale da quando esiste la Champions League

Secondo Opta, la percentuale di possesso palla della Juve è stata di 77,8%. Ventotto invece sono state le conclusioni verso la porta russa: solo contro il Nordsjælland, nel 2012, la Juve fece più tiri (33) in un match di Champions.

Juventus, Sarri: "Rivedremo ancora Dybala, Ronaldo e Higuain insieme"

Sarri ha poi parlato del trio delle meraviglie:

Non avevamo più le gambe per ripartire e quindi ho azzardato quei tre davanti. Se li rivedrete? Stasera c'erano i presupposti, chiaro che li rivedrete ancora. Giocavamo solo a destra? Soprattutto nel secondo tempo siamo andati sulla destra perché Dybala tende a decentrarsi sulla destra. Forse in maniera troppo evidente siamo andati in una sola direzione, me ne sono accorto

Poi ha concluso: