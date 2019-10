L'ex laterale di Cesena e Inter interpreterà se stesso nel celebre anime giapponese.

di Marco Ercole - 22/10/2019 07:41 | aggiornato 22/10/2019 07:46

Nel momento in cui Yuto Nagatomo arrivò in Italia, un riferimento alla celebre saga di Holly e Benji (o meglio Capitan Tsubasa) fu inevitabile. Un po' lo stesso discorso che era accaduto per tutti gli altri giocatori nipponici che già avevano calcato il campionato di Serie A, dal capostipite Miura fino ad arrivare ai vari Honda, Nakamura e Nakata, passando per le meteore Nanami (ve lo ricordavate?) e così via.

Il laterale arrivato in Italia grazie al Cesena, prima di finire all'Inter, aveva proseguito quella tradizione, portando all'immediato collegamento con il manga sul calcio più celebre di sempre.

Nagatomo protagonista di Holly e Benji

Ecco, questo connubio fin qui solamente ideale adesso diventerà realtà, perché l'attuale esterno sinistro del Galatasaray parteciperà realmente in una puntata del cartone animato, precisamente in quella del 3 novembre, che rientra nel programma annuale "'FNS27-Jikan Terebi Nihon no Sport wa Tsuyoi!".

Nagatomo sarà quindi parte integrante di Holly e Benji e lo farà - sotto la supervisione del creatore Yoichi Takahashi - interpretando se stesso. Si tratterà di un puntata speciale in cui verrà spiegato come si è arrivati alla nascita del celebre manga e che verterà sui tesori umani del Giappone. E Yuto, nel suo piccolo, ne fa parte, avendo esportato la bandiera nipponica in giro per il mondo grazie al suo talento sul rettangolo verde.