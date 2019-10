I bianconeri vincono in rimonta grazie alla doppietta di Dybala.

di Redazione Fox Sports - 22/10/2019 23:23 | aggiornato 22/10/2019 23:27

Juventus-Lokomotiv Mosca è stata la gara valida per la terza giornata di Champions League. I bianconeri sono scesi in campo da primi nel girone, a 4 punti insieme all'Atletico Madrid, impegnato contro il Leverkusen. Tre punti, invece, per la Lokomotiv, prima della gara dell'Allianz Stadium contro la compagine di Sarri. Nel turno precedente, la Juventus ha superato il Bayer per 3-0 mentre la Lokomotiv è caduta in casa contro i colchoneros.

Grazie alla doppietta di Paulo Dybala, i bianconeri annullano la rete di Miranchuk e si impongono 2-1 in rimonta salendo a quota 7 punti in vetta alla classifica insieme all'Atletico Madrid. Juve e Lokomotiv si sfideranno di nuovo nel prossimo turno di Champions League, questa volta in casa del Lokomotiv, mercoledì 6 novembre alle 18.55.