La rivista spiega i motivi che hanno tenuto il brasiliano fuori dalla lista dei 30 candidati: "Ha avuto un anno nero, pesa la telenovela Barcellona".

France Football ha rilasciato la lista ufficiale dei 30 giocatori candidati alla vittoria del Pallone d'Oro 2019. E come ogni anno a far discutere non sono tanto i nomi dei giocatori che fanno parte di questo prestigioso elenco, quanto quelli che sono stati esclusi. E uno di quelli che fa più rumore è Neymar.

Il fenomeno del Paris Saint-Germain è, insieme a Oblak, Modric, Kane e Suarez il nome più importante che non potrà essere votato come miglior giocatore dell'anno. Per quanto sicuramente non abbia avuto una stagione convincente, la sua assenza fa certamente scalpore vista la caratura del giocatore.

Proprio per questo la rivista francese che ogni anno assegna il Pallone d'Oro ha voluto pubblicare un articolo in cui spiega i motivi che hanno tenuto Neymar fuori dalla shortlist di 30 calciatori meritevoli del premio. In più ci sono stati i comportamenti negativi di Neymar come gli insulti agli ufficiali UEFA che lo hanno portato alla squalifica e la manata a un tifoso dopo la finale di Coppa di Francia.

France Football: "Ecco i motivi per cui Neymar non è candidato al Pallone d'Oro"

A chiudere il cerchio è stata infine l'estate caratterizzata dal trionfo del Brasile in Copa America (senza di lui) e all'infinita telenovela del suo mancato ritorno al Barcellona, capitoli di 12 mesi da dimenticare per Neymar che non farà parte dei candidati al Pallone d'Oro per la prima volta negli ultimi 9 anni.