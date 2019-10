Impreciso, indeciso, una serata non da Bonucci. In fase di impostazione non azzecca un passaggio. Ed è solo la prima notizia negativa della serata. Si fa saltare come un birillo nell'occasione del vantggio della Lokomotiv. Partita da dimenticare.

Sbatte continuamente contro il muro russo, poi si ricorda di avere classe e un mancino raffinato. Trova prima il gol del pareggio con un tiro a giro dal limite dell'area. Bellissimo. Si ripete poco dopo mandando in rete il pallone del 2-1 da distanza ravvicinata. Brilla più che mai la stella di Paulo in Champions League .

Bene Cuadrado, che sull'out di destra non smette mai di macinare chilometri e mettere dentro cross. Non convincono Khedira e Bonucci, che sbaglia nell'occasione del gol di Miranchuk.

La Juventus soffre ma alla fine rimonta e vince 2-1. Grazie a Paulo Dybala che segna una super doppietta in due minuti e stende la Lokomotiv Mosca. I russi vanno in vantaggio nel primo tempo, poi nella ripresa la pressione bianconera è troppa e il risultato viene capovolto.

