Champions League, Manchester City-Atalanta 5-1: video gol highlights

di Redazione Fox Sports - 22/10/2019 23:33 | aggiornato 23/10/2019 00:11

Manchester City-Atalanta è stata la gara della terza giornata di Champions League andata in scena all'Etihad Stadium di Manchester. I ragazzi di Guardiola sono scesi in campo da primi del girone a punteggio pieno, dopo la vittoria per 2-0 contro la Dinamo Zagabria nella seconda giornata. L'Atalanta, che ha perso l'ultima gara contro lo Shakhtar per 2-1, è ultima nel girone a zero punti.

La Dea è passata in vantaggio su rigore con Malinovsky, ma poi i Citizens hanno cominciato il loro solito show e sono andati a segno due volte con Aguero e tre con Sterling per il 5-1 finale. City e Atalanta si sfideranno di nuovo nel quarto turno di Champions League, quando inizieranno i ritorni, in Italia mercoledì 6 novembre alle 21.