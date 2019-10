Dybala in vantaggio su Higuain per un posto nell'attacco con Ronaldo e Bernardeschi.

di Redazione Fox Sports - 22/10/2019 09:36 | aggiornato 22/10/2019 10:03

Manca poco a Juventus-Lokomotiv Mosca, gara di Champions League valida per la terza giornata del Gruppo D e in programma alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri, che nell'ultima giornata del torneo hanno strapazzato il Bayer Leverkusen con un netto 3-0, sono primi nel gruppo a quota 4 punti; i russi, invece, sono terzi a 3 punti e reduci dalla sconfitta subita per mano dell'Atletico Madrid.

Champions League, le probabili formazioni di Juventus-Lokomotiv Mosca

Sarri schiera la sua Juve con un 4-3-1-2. Tra i pali si rivede Szczesny, in difesa spazio a Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo si muovono Khedira, Pjanic e Matuidi, con Bernardeschi che agirà alle spalle di Dybala (in vantaggio su Higuain) e Cristiano Ronaldo. Curiosità sul portoghese: non ha mai segnato alla Lokomotiv Mosca. Se dovesse riuscirci, sarebbe la 34esima squadra ha cui ha segnato almeno un gol in Champions League e staccherebbe Rauol fermo a 33.

Diverse assenze per la Lokomotiv di Jurij Sëmin, che non potrà contare su Smolov, Djordjevic e Farfan e punterà così su Eder, connazione di Ronaldo che decise ai supplementari la finale degli Europei del 2016 tra Francia e Portogallo. In porta c'è Guilherme alle spalle di Ignatijev, Höwedes (ex Juventus), Corluka e Idowu. Davanti alla difesa ecco Murilo, mentre alle spalle della punta ci sono Alexey Miranchuk, Barinov, Krychowiak e l'ex Inter Joao Mario.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Lokomotiv Mosca (4-1-4-1): Guilherme; Ignatijev, Höwedes, Corluka, Idowu; Murilo; Al. Miranchuk, Barinov, Krychowiak, Joao Mario; Eder.