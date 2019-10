Senza Zapata, Gasperini si affida ancora a Muriel. Guardiola punta su Mahrez, Silva e Sterling alle spalle di Aguero.

22/10/2019

Manchester City-Atalanta si avvicina. Stasera alle ore 21 Citizens e bergamaschi si affronteranno all'Etihad Stadium di Manchester nel match di Champions League valido per la terza giornata del Gruppo C. In testa c'è a punteggio pieno la squadra di Guardiola, che nell'ultimo turno ha superato 2-0 la Dinamo Zagabria. La Dea è ultima a 0 punti, reduce dal beffardo 2-1 rimediato a San Siro contro lo Shakhtar.

Champions League, Manchester City-Atalanta: le probabili formazioni

Il Manchester City dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 con Ederson in porta alle spalle di Cancelo, Fernandinho, Stones e Zinchenko. In mediana troviamo De Bruyne e Gundogan, mentre dietro ad Aguero si muovono Mahrez, Silva e Sterling.

Risponde l'Atalanta con un 3-4-2-1: tra i pali Gollini, in difesa Toloi, Djimitsi e Masiello. Centrocampo a quattro formato da Castagne, Freuler, de Roon e Gosens, in avanti Gomez e Ilicic a supporto di Muriel.

