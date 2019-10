Gasperini si affida a Gomez e Ilicic, nei campioni d'Inghilterra c'è Foden titolare.

22/10/2019

La partita più prestigiosa del girone di Champions League per l'Atalanta rischia di essere l'ultima chiamata per la squadra bergamasca, che dopo le due sconfitte contro Dinamo Zagabria e Shakthar Donetsk ha un bisogno disperato di punti per sperare nella qualificazione. Ma per farlo bisognerà superare il colossale ostacolo del Manchester City.

Nella sfida in casa dei campioni d'Inghilterra, Gasperini si affida al tridente offensivo composto da Malinovskyi, Gomez e Ilicic, con Muriel inizialmente in panchina nonostante l'indisponibilità di Zapata alle prese con un infortunio muscolare rimediato durante l'amichevole fra Cile e Colombia. In difesa ci saranno Toloi, Djimsiti e Masiello con la coppia di centrocampisti centrali composta da Freuler e De Roon.

Per quanto riguarda il Manchester City, Guardiola si affida al 4-2-3-1 con Walker titolare sulla fascia destra e Mendy sul lato opposto. Dietro al Kun Aguero ci sarà il terzetto composto da Mahrez, Foden e Sterling, mentre al centro della difesa accanto a Rodrigo ci sarà ancora Fernandinho.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Rodri, Fernandinho, Mendy; de Bruyne, Gundogan; Mahrez, Foden, Sterling; Aguero. All. Guardiola

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Castagne, Freuler, de Roon, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Ilicic. All. Gasperini