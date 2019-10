Il blaugrana pongono fine al contenzioso coi Colchoneros pagando e ottenendo la prelazione su 5 giocatori di Simeone.

di Daniele Minuti - 22/10/2019 08:28 | aggiornato 22/10/2019 08:33

Il caso Griezmann sembra essersi definitivamente chiuso: dopo mesi e mesi di attacchi fra Barcellona e Atletico Madrid, con i biancorossi convinti che l'acquisto del Piccolo Diavolo da parte dei catalani fosse stato irregolare, il contenzioso sembra essere stato risolto.

Lo riporta El Mundo, secondo cui l'intesa fra le due società sarebbe arrivata col pagamento da parte dei campioni di Spagna della cifra di 15 milioni di euro che ha convinto i Colchoneros a non rendere pubbliche le mail che proverebbero il comportamento scorretto nella trattativa per l'attaccante francese.

Detta in questo modo sembrerebbe una vittoria per l'Atletico Madrid ma il dettaglio successivo di questa trattativa suona come un affare per il Barcellona: con questo accordo i blaugrana si sarebbero accaparrati un diritto di prelazione per ben 5 giocatori agli ordini di Simeone, fra cui due titolarissimi.

Il Barcellona ha ottenuto la prelazione per Saul e Gimenez

Il Barcellona infatti avrebbe "bloccato" oltre a 3 giocatori della cantera anche Saul Niguez e Gimenez in caso di futura cessione: se i due giocatori dell'Atletico saranno venduti e il club blaugrana pareggerà l'offerta fatta per loro, la Catalogna sarà la loro prossima destinazione.

Un colpaccio quello del Barça che ha così posto fine a un caso spinoso e si è messo in prima fila per il futuro acquisto di due giocatori di primissima fascia come il centrocampista spagnolo e il difensore considerato ormai l'erede di Godin.