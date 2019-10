Lo svedese classe 2000 è però di proprietà dell'Atalanta che lo ha ceduto ai Ducali in prestito annuale . Se l'Inter vorrà prenderlo quindi dovrà parlare con la società bergamasca, che è nota per essere una bottega carissima quando si tratta di cedere i suoi gioielli.

Kulusevski è una delle rivelazioni di questo inizio di campionato e si è guadagnato il posto da titolare nell'attacco del Parma al posto di Karamoh, arrivato in estate per essere il partner offensivo di Gervinho e Inglese.

L' Inter pensa già al futuro e mentre la squadra allenata da Antonio Conte era impegnata nella sfida di campionato in casa del Sassuolo, un gruppo di osservatori del club si stava dirigendo verso Parma, in direzione dello Stadio Tardini.

