Lo rivela un'indagine della Procura di Napoli: dietro al sistema illegale costruito da Maccarelli è pronta a esplodere una guerra tra i vari clan della malavita campana.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 22/10/2019 10:18 | aggiornato 22/10/2019 10:23

Si chiama Franco Maccarelli, vive a Secondigliano e il nome, a molte persone, non dirà nulla. La Guardia di Finanza però lo conosce molto bene, visto che - secondo alcune indagini portate avanti dal Nucleo Operativo di Napoli - ci sarebbe proprio lui dietro al sistema di pirateria legato alle Iptv, altresì conosciuto come "pezzotto tv". Secondo quanto riportato dal quotidiano napoletano Il Mattino, Maccarelli sarebbe una sorta di genio degli affari nonché un abilissimo informatico, capace di tirare su da zero un sistema illegale in grado di arrivare in ogni angolo della Penisola. Secondo le ultime stime, sono oltre 5 i milioni di italiani che a oggi utilizzano servizi di questo tipo, tramite i quali si può usufruire del calcio a prezzi ridotti.

Maccarelli fino a oggi avrebbe aumentato il suo giro di affari toccando cifre da perdere la testa, che recentemente avrebbero sfiorato i 6,5 milioni di euro parlando esclusivamente di movimenti bancari. Il suo successo non è passato ovviamente inosservato, a tal punto che attorno a lui si è scatenata una vera e propria guerra per scalzarlo dal trono. Leggendo i documenti firmati dalla Procura di Napoli, si capisce come il molisano trapiantato nella periferia campana abbia diversi problemi con i suoi ex soci, definiti "scissionisti", ma anche con alcune famiglie affiliate alla Camorra.

A dichiararlo è lui stesso in un'intercettazione tracciata via Skype, all'interno della quale conferma di aver ricevuto pressioni per farsi da parte dal clan Lo Russo, uno dei più attivi e pericolosi sul territorio locale. Maccarelli, che spesso viaggia a Malta dove ha costruito una vera e propria base operativa, sarebbe stato minacciato più volte e, oggi, l'indagine aperta ufficialmente nel 2015 si arricchisce di ulteriori dettagli. Non solo una faida interna, ma anche una guerra tra cosche: in tutto questo marasma digitale non sarà facile fare chiarezza sui capi d'accusa né stabilire con certezza i relativi reati.

Continuano le indagini della Procura di Napoli e della Guardia di Finanza sulle organizzazioni criminali dietro alla pirateria in Italia: a Franco Maccarelli, l'inventore del cosiddetto pezzotto, si sono affiancati alcuni clan della Camorra pronti a contendersi il mercato delle Iptv illegali

Alloggi per trasmettere e rivenditori in tutta Italia: come funzionava il "sistema" Maccarelli

Secondo quanto si legge sulle carte della Guardia di Finanza, Franco Maccarelli avrebbe messo su un'associazione a delinquere di proporzioni importanti. Nel gennaio del 2017 una squadra delle Fiamme Gialle aveva fatto irruzione in due appartamenti situati tra via dell'Abbondanza a Marianella e il Centro Direzionale, all'interno dei quali sono stati trovati una serie di decoder, tessere Sky, encoder, materiale informatico, documentazione, ma anche contanti per oltre 17mila euro. Una sorta di archivio interamente riconducibile a "Eros", il suo nickname per lavorare sotto anonimato. Il grande imbroglio è cominciato da qui: in pochi anni il 41enne era riuscito a mettere costruirsi una lunga lista di collaboratori e rivenditori, capaci di piazzare le schede pirata in tutta Italia.

I pagamenti avvenivano tramite sistema PayPal, il meno tracciabile tra quelli legali, e ultimamente i flussi quotidiani che transitavano sui conti dell'indagato giravano sistematicamente sulle migliaia di euro. Nel verbale compilato dal Procuratore aggiunto Vincenzo Piscitielli viene spiegato per filo e per segno tutto il lavoro svolto da Maccarelli:

L'importanza del ruolo rivestito è riscontrabile anche quando per conto dell’organizzazione coordina gli interventi di esperti programmatori e soggetti preposti alla mitigazione di minacce hacker verso l’infrastruttura privata. Inoltre l'indagato controlla una platea di reseller dediti alla vendita esclusiva del flusso internet pirata.

I reati ipotizzati vanno dall'associazione a delinquere fino alla commercializzazione illegale di Iptv tramite un sofisticato sistema di frode che sfocia anche nel reato trasnazionale, col fine di "captare e diffondere prodotti destinati alla Tv a pagamento, con notevole danno ai titolari dei diritti e frustrazione del libero mercato". Nelle scorse settimane la Lega di Serie A e Sky hanno avviato una campagna di sensibilizzazione sul tema, ma in Italia il problema legato alla pirateria è ben lontano dall'essere arrivato a un punto risolutivo. E, ora che è stato appurato anche l'interesse della malavita organizzata, sgominare questo sistema marcio sarà sempre più complicato.