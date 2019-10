Favre sarà costretto a fare a meno di Reus e Alcácer per la sfida contro l'Inter: il primo è alle prese con un attacco influenzale, il secondo per infortunio muscolare.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 22/10/2019 11:47 | aggiornato 22/10/2019 11:52

Non inizia nel migliore dei modi la trasferta del Borussia Dortmund in casa dell'Inter. Alla vigilia del match valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, in programma mercoledì 23 ottobre alle ore 21 a San Siro, il tecnico dei gialloneri Lucien Favre perde due pilastri della sua formazione.

Si tratta del capitano Marco Reus e del bomber Paco Alcácer. Il primo, reduce dal gol decisivo nel derby (in totale sono 11 i gol stagionali) contro il Borussia Moenchengladbach, ha dato forfait a causa di un attacco influenzale; il secondo, invece, è indisponibile per problemi muscolari.

La loro assenza si aggiunge a quella di Schmelzer, ko per un problema all'anca. Ci saranno invece Mario Götze, Roman Bürki e Jadon Sancho, quest'ultimo in dubbio dopo aver scontato una giornata di punizione e aver pagato 100mila euro di multa per essersi presentato in ritardo dopo la pausa per le nazionali. In attacco Favre dovrebbe affidarsi a Brandt e schierare alle sue spalle Hazard, Sancho e Hakimi.

Champions League, le probabili formazioni di Inter-Borussia Dortmund

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki; Schulz, Hummels, Akanji, Piszczek; Delaney, Witsel; Hakimi, Hazard, Sancho; Brandt. All. Favre.