Il 19enne aveva giocato in queste stagioni con le maglie di Atletico Junior de Barranquilla e Santa Fe de Bogotà nelle serie inferiori colombiane e adesso è approdato nella società di Piqué ma non per nepotismo: il suo allenatore Carlos Sanchez infatti lo ritiene un calciatorie molto utile per le sorti della sua squadra.

Nulla di strano fin qui se non fosse per il legame fra il giovane giocatore e lo stesso Piqué: il padre di Mebarak infatti è Tonino Ripoll, fratello della cantante colombiana e compagna della colonna della Nazionale spagnola, Shakira .

L'ultimo rinforzo per il club di proprietà del difensore centrale del Barcellona infatti è Tarik Antonio Mebarak, attaccante 19enne capace di giocare indifferentemente da centravanti o da esterno offensivo. Il nuovo acquisto ha debuttato proprio questo fine settimana contro il Rialp nella partita vinta 4-1 giocando per tutti i 90 minuti.

