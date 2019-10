Carlo Ancelotti la Champions League la conosce bene. L'ha vinta due volte da giocatore, nel 1989 e nel 1990 con la maglia del Milan, e tre da allenatore, nel 2003 e 2007 con i rossoneri e nel 2014 col Real Madrid. Proprio dei suoi successi nel più importante torneo calcistico continentale ha parlato l'allenatore del Napoli in un'intervista concessa all'Uefa:

Ancelotti ha proseguito:

Il trofeo vinto con il Milan nel 2003 è stato il mio primo, quindi sicuramente il più importante. Ho vinto altre due volte, ma la prima ha un sapore speciale, anche perché fu una finale tra due squadre italiane, quando il calcio italiano era al massimo livello. Nel 2014 giocammo una grande Champions League, quel Real Madrid voleva fortemente conquistare la Décima. È stata la vittoria di un ambiente che voleva quel trionfo. Per il Napoli la Champions League è una verifica. Il Napoli non ha mai ottenuto grandi risultati in questa manifestazione nella sua storia, quindi per noi rappresenta un test per cercare di fare sempre meglio