WWE Raw 21 ottobre 2019

In programma anche il match tra Andrade e il rientrante Sin Cara, la presenza di Rey Mysterio, mentre gli Street Profits (e un compagno misterioso) affronteranno The O.C. Questo e molto altro nelle puntata di WWE Raw che vi racconteremo come sempre qui su WWE-ek Raw, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it, con WWE News e Highlights.

