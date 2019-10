Le parole del Sindaco di Verona Federico Sboarina su quanto successo ai tifosi scaligeri nel capoluogo campano.

di Redazione Fox Sports - 21/10/2019 16:49 | aggiornato 21/10/2019 16:54

Quella di Napoli non è stata una trasferta da ricordare per i tifosi dell'Hellas Verona. E non per il risultato maturato al San Paolo, con gli azzurri che si sono imposti 2-0 grazie alla doppietta di Arkadiusz Milik, ma per quanto successo prima della gara. A raccontarlo è stato il Sindaco di Verona, Federico Sboarina, che ha dichiarato:

Reputo inaccettabile il trattamento che è stato riservato ai tifosi veronesi a Napoli, non ha spiegazioni. Non esiste in nessuna città che si impedisca a persone che hanno pagato regolare biglietto e fatto centinaia di chilometri di non entrare allo stadio. Un comportamento inspiegabile di cui chiederò conto con una lettera che sarà inviata al Prefetto e al Questore di Napoli

Sboarina ha proseguito:

Con quali ragioni si fermano i pullman privando le persone di un diritto sacrosanto e anche pagato non poco? Questo è uno sgarbo inaudito ma anche sportivamente scorretto, lasciare giocare una squadra senza i suoi sostenitori

Cos'è successo ai tifosi dell'Hellas Verona

Secondo quanto raccolto dal Sindaco di Verona, circa 600 paganti arrivati in Campania a bordo di pullman sono stati dirottati sulla tangenziale di Napoli e fatti girare a vuoto fino alla ripresa della partita vinta 2-0.