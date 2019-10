Sconcerti: "Lukaku non ha dribbling né tecnica"

Il giornalista de Il Corriere della Sera boccia l'attaccante belga.

di Redazione Fox Sports - 21/10/2019 13:54 | aggiornato 21/10/2019 13:59

Una doppietta per far rialzare l'Inter. Dopo le critiche ricevute per la prestazione deludente nel Derby d'Italia perso contro la Juventus, Romelu Lukaku ha reagito da campione segnando due gol (sono in totale cinque in campionato) nel 4-3 inflitto dai nerazzurri al Sassuolo al Mapei Stadium.

Eppure c'è chi non ha apprezzato la prova dell'attaccante belga e lo ha criticato duramente. Si tratta del giornalista Mario Sconcerti, che sulle pagine de Il Corriere della Sera ci è andato giù durissimo:

Lukaku per un giorno si è avvicinato a Ronaldo, ma lui vale per quello che sa fare per gli altri. Non ha dribbling, non ha tecnica, è Gulliver in un paese di uomini di altre categorie. Icardi è migliore, ma Lukaku pensa agli altri

Così invece su Lautaro Martinez: