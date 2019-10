L'ex capitano dello United si scaglia contro il fair play dei giocatori di United e Liverpool.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 21/10/2019 09:04 | aggiornato 21/10/2019 09:09

A Old Trafford è finita 1-1 la partita tra Manchester United e Liverpool valida per la nona giornata di Premier League. Alla rete di Rashford al 36' ha risposto Lallana all'85'. I Reds hanno così collezionato il primo pareggio in campionato dopo 8 vittorie di fila e sono saliti a quota 25 punti, i Red Devils sono invece 13esimi a 10 punti.

Del match ha parlato a Sky Sports una leggenda come Roy Keane, ex capitano dello United che tante volte ha giocato questa sfida e che quindi conosce alla perfezione la rivalità leggendaria tra i due club. E per questo non digerisce l'eccessivo fair play tra giocatori:

Scene come quelle viste all'inizio mi disgustano (Alisson e De Gea si sono dati la mano, i connazionali Fabinho, Firmino e Andreas Pereira si sono abbracciati, ndr). Stanno andando in guerra e si baciano e si abbracciano

Roy Keane con la maglia del Manchester United

Roy Keane sul fair play prima di Manchester United-Liverpool: "Stanno andando in guerra e si baciano"

Roy Keane ha proseguito: