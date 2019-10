Il croato è uscito nella sfida contro la Sampdoria dopo un contrasto con Murillo e dovrebbe rientrare solo nel 2020.

21/10/2019

Continua la maledizione legata agli infortuni per la Roma: la squadra di Fonseca, arrivata già decimata alla sfida di Marassi contro la Sampdoria, a Genova ha perso per problemi fisici sia Cristante che Kalinic.

Se per il centrocampista della Nazionale italiana si aspettano i risultati degli esami che chiariranno l'entità dell'infortunio muscolare subito a pochi minuti dall'inizio della partita di Genova, purtroppo le condizioni dell'attaccante sono più gravi di quanto ci si aspettasse inizialmente.

Secondo quanto riportato dal tempo infatti, il problema dell'ex giocatore dell'Atletico Madrid (uscito nel finale del primo tempo dopo un duro colpo subito in un contrasto con Murillo) potrebbe tenerlo lontano dai campi addirittura per più di due mesi col suo rientro previsto per l'inizio del 2020.

Kalinic ha infatti effettuato i primi esami e la diagnosi sarebbe quella di una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, come confermato anche dal suo stesso agente. Per questo motivo il centravanti non sarà a disposizione di Fonseca per i prossimi due mesi: l'ennesima tegola per il tecnico della Roma che dovrà affrontare molte partite ravvicinate e con Dzeko non in perfette condizioni per l'infortunio allo zigomo.