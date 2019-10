Virgil van Dijk considerato il favorito dai bookmakers, ma Cristiano Ronaldo e Leo Messi restano sempre in corsa per quella che sarebbe la loro sesta vittoria.

di Marco Ercole - 21/10/2019 18:01 | aggiornato 21/10/2019 19:57

Ecco la prima scrematura, la lista più ristretta di nomi tra cui potrà essere eletto il vincitore del Pallone d'Oro 2019. Adesso sono 30 i candidati finali, quelli che sarà possibile votare dai giornalisti selezionati. A scegliere i nomi è stata la giuria di France Football, che si è basata come sempre su tre criteri: prestazioni individuali e collettive (vittorie) durante l'anno, classe del giocatore (talento e fair play), carriera del giocatore.

Ora che la lista è stata resa ufficiale, toccherà alla giuria internazionale di giornalisti specializzati (composta da un solo rappresentante per ogni paese), votare la loro personale graduatoria dei 5 giocatori più forti in ordine decrescente.

Delle scale gerarchiche personali che consentiranno di assegnare i vari punteggi (6 per la 1° posizione, a seguire 4, 3, 2 e 1) che poi saranno sommati per determinare il vincitore. Il favorito per eccellenza dei bookmakers è il centrale del Liverpool Virgil van Dijk, che proverà a confermare per il secondo anno consecutivo (dopo l'impresa di Modric) la rottura del duopolio tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi andato avanti per un decennio.

Van Dijk favorito per la vittorie del Pallone d'Oro 2019

LIVE Pallone d'Oro 2019: lista dei 30 candidati

Il difensore olandese dei Reds è sicuramente tra i principali candidati per la vittoria finale insieme ai due fenomeni del calcio moderno, CR7 e la Pulce, con Alisson e Mohamed Salah (altri protagonista della vittoria in Champions League del Liverpool) potenziali outsider da tenere comunque in considerazione.

Ecco qui di seguito la lista dei 30 nomi che si contenderanno il premio più ambito a livello individuale, il Pallone d'Oro 2019.

Sadio Mané (Liverpool / Senegal) Sergio Agüero (Manchester City / Argentina) Frenkie de Jong (Barcellona / Olanda) Hugo Lloris (Tottenham / Francia) Dusan Tadic (Ajax / Serbia) Kylian Mbappé (PSG / Francia) Trent Alexander-Arnold (Liverpool / Inghilterra) Donny van de Beek (Ajax / Olanda) Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal / Gabon) Marc-André ter Stegen (Barcellona / Germania) Cristiano Ronaldo (Juventus / Portogallo) Alisson (Liverpool / Brasile) Matthijs de Ligt (Juventus / Olanda) Karim Benzema (Real Madrid / Francia) Georginio Wijnaldum (Liverpool / Olanda) Virgil van Dijk (Liverpool / Olanda) Bernardo Silva (Manchester City / Brasile) Heung-min Son (Tottenham / Corea del Sud) Robert Lewandowski (Bayern Monaco / Polonia) Roberto Firmino (Liverpool / Brasile)



La lista dei 30 nomi per il Pallone d'Oro 2019 femminile

Sarah Bouhaddi (Lione) Lucy Bronze (Lione) Nilla Fischer (FC Linköping City) Pernille Harder (Wolfsburg) Amandine Henry (Lione) Sam Kerr (Chicago Red Stars) Dzsenifer Marozsan (Lione) Viviane Miedema (Arsenal) Alex Morgan (Orlando Pride) Ellen White (Manchester City)

Seguono aggiornamenti, la cerimonia proseguirà alle 21.15...