Napoli, Ghoulam non convocato per la trasferta di Salisburgo

Possibile dunque si tratti di una scelta tecnica dettata dal momento non eccezionale - eufemismo - che sta vivendo l'ex Saint-Etienne. Non a caso contro il Verona Ancelotti ha preferito schierare Di Lorenzo a sinistra piuttosto che puntare su di lui. Stessa cosa accadrà a Salisburgo, con Malcuit che invece correrà sull'out di destra.

Ma se per questi ultimi tre si conoscono i motivi dell'esclusione grazie al comunicato del club azzurro (Mario Rui è alle prese con un affaticamento muscolare, Hysaj ha rimediato una frattura allo sterno a Torino e Maksimovic sta smaltendo una distrazione al bicipite femorale), sull'algerino non sono state date informazioni.

Non c'è Faouzi Ghoulam nella lista dei convocati diramata da Carlo Ancelotti per la partita - valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League - che il Napoli giocherà sul campo del Salisburgo mercoledì 23 ottobre alle ore 21. Non compaiono neanche i nomi di Mario Rui, Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj.

Il terzino algerino non compare nella lista dei convocati per la prossima partita di Champions League degli azzurri: possibile scelta tecnica.

