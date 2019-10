È vero, la gente si è riaffezionata. Per dirlo davvero, però, sarebbe fantastico raggiungere il record di ascolti di Italia-Argentina a Italia '90 (gli spettatori furono 27 milioni con uno share dell'87% circa, ndr). Io c'ero a Italia '90 e ho vissuto quell'entusiasmo, ma l'importante è vincere a far divertire le persone

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK