Alla vigilia della sfida contro la Lokomotiv Mosca, valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League e in programma domani allo Stadium alle ore 21, ha parlato a Sky Sport Miralem Pjanic:

Sarà una partita complicata contro una squadra in forma. In Europa non bisogna mai sottovalutare nessuno, ricordiamoci com'è andata l'anno scorso contro lo Young Boys. Dovremo essere aggressivi sin dai primi minuti e cercare di portare presto la gara in nostro favore, ma non sarà semplice. Hanno già dimostrato di essere una buona squadra, ma per noi saranno importanti i tre punti per avvicinarci alla qualificazione. Credi sia ancora presto per individuare una favorita per la vittoria finale. Ci sono tante squadre che vogliono vincere la Champions e noi siamo tra quelle. Pensiamo a chiudere il girone al primo posto, poi vedremo