Stando alle notizie di Sky Sport, Thiago Motta è già in viaggio verso Genova dove firmerà il suo nuovo contratto (dopo l'ufficialità dell'esonero di Andreazzoli): l'ex giocatore di Genoa e Inter non ha ancora il patentino da allenatore professionista e sarà quindi probabilmente affiancato da Roberto Murgita in attesa della fine dell'iter. Intanto però il classe '82 dovrà pensare a come risollevare la situazione della sua squadra che viene da una serie di risultati molto negativi.

A darne notizia è Gianluca Di Marzio di Sky Sport, che svela come l'accordo fra l'ex centrocampista italo-brasiliano e il presidente Preziosi sia arrivato nelle ultime ore dopo aver sondato in precedenza l'opzione che portava a Massimo Carrera.

Il Genoa cambia e passa sotto la guida di Thiago Motta : la pesantissima sconfitta arrivata per 5-1 nella trasferta in casa del Parma ha segnato la fine dell'avventura di Aurelio Andreazzoli sulla panchina della squadra ligure.

Il presidente della squadra ligure ha trovato l'accordo con l'italo-brasiliano che sta arrivando in città per firmare.

