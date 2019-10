L'ex capitano della Roma ha smaltito la lesione al gemello della gamba destra ed è stato inserito nell'elenco dei convocati per la semifinale di ritorno di Copa Libertadores.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 21/10/2019 22:03 | aggiornato 21/10/2019 22:18

Daniele De Rossi ce l'ha fatta, ha recuperato contro ogni previsione e ha strappato una convocazione per il Superclasico tra Boca Juniors e River Plate valido per la semifinale di ritorno di Copa Libertadores (2-0 per i Millonarios all'andata) e in programma mercoledì 23 ottobre alle ore 2.30 alla Bombonera.

L'ex capitano della Roma, fermo dal 26 settembre scorso, ha smaltito la lesione al gemello della gamba destra (in precedenza è stato ai box per un problema al muscolo ischio-tibiale) e in extremis è riuscito a convincere l'allenatore Gustavo Alfaro.

Difficilmente il classe 1983 verrà schierato titolare a discapito di uno tra Almendra e Marcone, più realistico ipotizzare che sarà utilizzato a gara in corso. Il centrocampista spera di giocare almeno qualche minuto così da incrementare quel bottino che ad oggi è di 4 presenze in campionato (solo due dal 1') e una in coppa arricchita da un gol.