Fantantonio svela un retroscena sulla scelta di Ranieri fatta dal patron dei blucerchiati.

di Redazione Fox Sports - 21/10/2019 11:33 | aggiornato 21/10/2019 13:38

Un punto per muovere la classifica. La prima Sampdoria di Claudio Ranieri ha pareggiato 0-0 contro la Roma a Marassi. Non un risultato eccezionale, certo, ma utile per ritrovare un po' di morale che servirà per abbandonare l'ultimo posto in classifica. E intanto a Tiki Taka l'ex blucerchiato Antonio Cassano ha svelato un retroscena sulla scelta del tecnico romano appena arrivato a Genova.

Claudio Ranieri - ha esordito Cassano - è l’uomo giusto, usa il 4-4-2 e porta la barca in porto. Ferrero mi ha chiamato facendomi cinque nomi. Io gli ho risposto: "Prendi Ranieri oppure iscriviti al campionato di Serie B". Poi l'ho messo in contatto con Totti per un parere definitivo

Parole, queste, che seguono quelle pronunciate qualche giorno fa dal presidente della Samp: